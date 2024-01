Şeful IGP, acuzat de Ombudsman că i-ar fi cerut să modifice datele într-un raport

09:10

Compania aeriană germană Lufthansa revine pe pe Aeroportul Internațional Chișinău, a anunțat ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anunțului, din 29 aprilie, compania va opera 4 zboruri, iar din 23 mai, 5 zboruri săptămânale spre Frankfurt, de luni până vineri. „Așa cum am promis, continuăm să aducem companii aeriene pe aeroportul … The post Lufthansa revine pe Aeroportul Internațional Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Lufthansa revine pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în ZUGO.