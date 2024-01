Numirea lui Victor Poleacov, la șefia preturii sectorului Rîșcani, prefigurează o majoritate în Consiliul Municipal Chișinău

12:30

Dumitru Scurtu a fost numit în funcţia de comandant general al Inspectoratului General de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne din data de 17 ianuarie 2024, pe un termen de 5 ani. Anunţul a fost făcut de ministul MAI Adrian Efros în cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului. „Domnul Scurtu şi-a făcut studiile la Colegiul de ... Inspectoratul General de Carabinieri al MAI are un nou comandant general