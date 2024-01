Avocatul Poporului despre observațiile lui Cernăuțeanu la un raport: O intimidare și imixtiune în activitatea Ombudsmanului, un „atac asupra independenței instituției”

20:40

Chișinăul nu renunță la taxele vamale pentru firmele din stânga Nistrului dă de înțeles cicepremierul Oleg Serebrian. Aceasta s-a întâlnit la sediul OSCE din Tiraspol cu Vitalie Ignatiev, negociatorul-șef din partea Tiraspolului „Astăzi, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova, a avut loc prima din acest an ședință de lucru a ...