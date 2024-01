Sergiu Stefanco: Nicio revendicare a fermierilor, discutate cu Guvernul, la sfârșitul anului 2023, n-a fost realizată

13:50

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu le sugerează cetățenilor care au indicat date false pentru oferirea gradului de vulnerabilitate că ar putea fi obligați să întoarcă banii. Unele persoane ar putea să întoarcă banii statului din compensațiile achitate la factură, dacă au indicat informații false în chestionarul pentru obținerea suportului în sezonul rece al