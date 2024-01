Luminița Odobescu: Deschiderea negocierilor de aderare duce Moldova către marea familie europeană

09:30

Agenția de Mediu a eliberat două autorizații pentru Uzina Metalurgică de la Râbnița. Una este pentru gestionarea deșeurilor, iar alta pentru emisia în atmosferă a poluanților de la sursele fixe de poluare. Ambele sunt valabile până pe 20 octombrie 2024, transmite IPN cu referire la Radio Europa Liberă. Potrivit șefului... The post Agenția de Mediu a eliberat autorizații pentru Uzina Metalurgică de la Râbnița appeared first on ALBASAT.