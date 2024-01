14:20

Update: Ucrainenii spun că armata rusă a avut pierderi enorme ieri: 960 de soldați, 22 de tancuri, 59 de alte blindate de luptă, 51 de tunuri, 65 diferite vehicule, 12 echipamente speciale și 2 lansatoare multiple de rachete. "Set your course by the stars, not by the lights of every passing ship."General Omar N. Bradley […] Articolul Război în Ucraina, ziua 699: Pierderi enorme, înregistrate de armata rusă în ultimele 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.