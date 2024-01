Premiul „Timișoara pentru valori Europene” și capra vecinului

13:20

Un deputat al fracțiunii PAS din Parlament și-a depus mandatul. Este vorba de Galina Sajin care și-a depus cererea de demisie. Sajin a solicitat să-i fie aprobată demisia din funcția de parlamentar, invocând „motive personale”. „Rog să aprobați demisia mea din funcția de deputat din motive personale”, se arată în cerere. Proiectul de hotărâre privind ... Un deputat, din diasporă, de la PAS și-a depus mandatul – Invocă „motive personale”- Cine-i următorul pe liste The post Un deputat, din diasporă, de la PAS și-a depus mandatul – Invocă „motive personale”- Cine-i următorul pe liste appeared first on Politik.