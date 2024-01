Alexandru Tanase: Un eveniment frățesc și europenesc, s-a transformat, așa cum se obișnuiește la noi la romani, întro șobolăneală ordinara

07:50

Sentinţă de neimaginat pentru un bărbat din Thailanda din cauza postărilor de pe rețelele de socializare. Thailandezul a primit 50 de ani de închisoare în urma “insultei regale” reieşite după numeroase postări văzute ca fiind critici aduse la adresa monarhiei. Thailandezul a primit 50 de ani de închisoare În vârstă de numai 30 de ani, […] The post Sentință record în Thailanda. Tânăr de 30 de ani, condamnat la 50 de ani de închisoare pentru postările făcute pe rețelele de socializare appeared first on Omniapres.