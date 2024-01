Răspunsul CNA la demersul președinției privind cele €30 000: Termenul de „premiu” nu se înscrie în noțiunea de „cadou”

19:40

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR) a reacţionat, pe 21 ianuarie, la criticile apărute în spațiul public față de premiul oferit Maiei Sandu la Timişoara. Într-o adresare publicată pe Facebook, Fritz a precizat că suma de 30 000 de euro nu a fost virată şi că atacurile venite din partea Rusiei demonstrează că a fost […] The post VIDEO Primarul de Timișoara: Atacul Rusiei doar dovedeşte cât de bine aleasă a fost Maia Sandu ca prima laureată appeared first on NewsMaker.