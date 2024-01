În curând, în farmaciile din țară vor apărea medicamente noi

12:45

Produsele culinare nepreambalate vor trebui să fie însoțite de informații despre posibile substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe. Aceste date vor trebui să fie... The post Produsele culinare nepreaambalate vor fi însoțite de informații despre posibili alergeni sau intoleranțe appeared first on Expresul.