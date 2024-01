O nouă ediție a proiectului „Țară Mică – Cântec Mare: Muzica Anilor ⁠ 60-80”

11:40

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Maria Prisacari, a avut o întrevedere cu directorul de țară People in Need Moldova, Guillermo Llinás. Aflat într-o vizită de lucru în nordul țării, șeful People in Need Moldova a vizitat ADR Nord, unde a fost însoțit de Luciana Bollati, șefă Departament programe People in Need Moldova, și […] Post-ul ADR Nord și People in Need Moldova identifică noi oportunități de colaborare pentru dezvoltarea Regiunii Nord apare prima dată în Provincial.