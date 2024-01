Diaspora moldovenească din Italia și Franța a susținut cu sportivii naționalei la Cupa Mondială de biatlon

10:45

Biblioteca Științifică a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a fost distinsă cu prestigiosul premiu „Seal of Recognition for Active Data Provider of the Year 2024". Acest premiu vine ca un tribut pentru serviciile și contribuțiile semnificative aduse în domeniul furnizării de date de către biblioteca universitară, care a jucat un rol esențial în alimentarea bazei de date AGRIS cu informații de calitate. Acest premiu reflectă angajamentul și dedicarea Bibliotecii Științifice a UTM în facilitarea accesului la cunoștințe și promovarea excelenței în cercetare.