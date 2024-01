Dialog agro: LIVE cu agricultorii din Nisporeni

12:20

Peste 350 de mii de contravenții au fost fixate pe parcursul anului trecut cu ajutorul Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul traficului". Principalele încălcări sunt depășirea vitezei, dar și trecerea la culoarea roșie a semaforului. Totodată, autoritățile sunt în proces de extindere a sistemului de monitorizare video în...