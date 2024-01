„O stare de nervozitate, menținută artificial”: Oleg Serebrian susține că nu există un pericol pentru stabilitatea Republicii Moldova

10:40

Grecia găzduiește în perioada 18-19 ianuarie o reuniune ministerială a statelor membre a CESEC, organizaţia care asigură conectivitatea cu gaze în Europa Centrală şi de Sud Est. Cu această ocazie Ucraina şi Republica Moldova vor adera la aşa-numitul proiect Coridorul Vertical prin care este configurat fluxul de gaze naturale lichefiate care intră în Europa prin …