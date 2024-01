Șeful „Moldovagaz”, despre micșorarea tarifului la gaz: Ar putea ajunge la 14-15 lei 

16:00

Municipalizarea și amalgamarea sunt două instrumente pe care Republica Moldova trebuie să le implementeze ca să aibă o administrare eficientă, unde există un primar care are și oamenii pe care să-i conducă, are buget și are capacitatea de a gestiona treburile. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță, informează TRIBUNA. Expertul, în cadrul emisiunii „Analize […]