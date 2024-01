Euro și dolarul, din nou în creștere. Cursul valutar pentru 23 ianuarie

06:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru următoarele zile, 20-21 ianuarie, lapoviță și zăpadă în toată țara, iar noaptea temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius. Va fi ghețuș. La nord, ziua se așteaptă -2 grade C, iar noaptea vor fi -5 grade C. La centru, termometrele vor arăta ziua 0 grade C, iar noaptea […]