Ion Chicu: PDCM a inițiat elaborarea Rechzitoriului faptelor ilegale comise de PAS și Maia Sandu

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat joi că în ultimele 24 de ore zece avioane militare chineze au traversat linia mediană sensibilă a Strâmtorii Taiwan, informează Reuters. Ministerul taiwanez a raportat în noaptea de miercuri reluarea activităţii militare în strâmtoare de către China, cu avioane şi nave de război care efectuează “patrule comune de pregătire […] The post ULTIMA ORĂ: Zece avioane chineze au traversat linia mediană a Strâmtorii Taiwan appeared first on Omniapres.