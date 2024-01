Obțineau datele cardului și le furau banii. Ce pedeapsă au primit doi tineri care și-au făcut „business” pe rețelele sociale

17:30

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Olesea Stamate a anunțat pe 19 ianuarie că renunță la funcția de președintă a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități. Aceasta își va păstra funcția de deputat. „Tot începutul are și un sfârșit, pe care eu personal, îl privesc drept o transformare, o trecere la o nouă etapă. Am […] The post Olesea Stamate renunță la funcția de președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități: „Tot începutul are și un sfârșit” appeared first on NewsMaker.