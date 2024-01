Usatîi renunță la funcția de consilier municipal al Bălțiului: „Nu vreau să fiu ținta atacurilor”

13:40

Un bărbat de 53 de ani a ajuns la spital în stare extrem de gravă, după ce s-a electrocutat la locul de muncă. Cazul a avut loc pe 18 ianuarie, în sectorul Ciocana al capitalei. Informațiile au fost confirmate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), într-un comunicat. La ora 14:03. Dispeceratul comun […] The post Bărbat electrocutat la serviciu, salvat de medicii de la ambulanță. A suferit arsuri grave pe față, mâini și picioare appeared first on NewsMaker.