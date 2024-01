44 de cauze penale pornite, un polițist reținut și sechestre de peste 700 de mii de lei, aplicate pe bunuri infracționale, de CNA

12:40

Fostul premier britanic Boris Johnson îl susţine pe Donald Trump înainte de alegerile prezidenţiale din noiembrie din SUA, afirmând că revenirea acestuia la Casa Albă ar putea fi „exact ceea ce lumea are nevoie”, relatează The Guardian. În ediatorialul său săptămânal din Daily Mail, fostul premier a susţinut că, dacă Trump sprijină Ucraina în războiul … Articolul Boris Johnson spune că revenirea lui Trump la Casa Albă este „ceea ce lumea are nevoie” apare prima dată în Punctul pe i.