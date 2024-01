(FOTO) Proiectul de extindere a apeductului în orașul Dondușeni tot mai aproape de finalizare

11:10

Vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării, a anunţat noi măsuri îndreptate spre liberalizarea pieţei muncii. Consider această preocupare a Dlui ministru, dar şi a Guvernului, în general, pe deplin justificată, or eu nu o dată am abordat problema crizei demografice cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv influenţa ei asupra pieţei muncii.