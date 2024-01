Administratorul unei companii de construcții din Chișinău riscă închisoare. Ar fi prejudiciat statul cu 25 mln lei

11:20

Patru membri ai Consiliului Comerţbank au fost sancţionaţi de Banca Naţională a Moldovei (BNM) cu amenzi totale de peste 1,5 milioane de lei la finalul anului trecut. Comitetului executiv al BNM a luat hotărârea pe 3 noiembrie 2023, în urma încălcărilor constatate în cadrul unui control efectuat de autoritatea bancară, scrie Mold-street.com. Sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei […]