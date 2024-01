La final de an, oamenii s-au împrumutat de la bănci mai mult

15:30

Duminică Tamara a venit la Dana. Văzând în ce stare este sora ei mai mică, a început s-o mus- tre: „Dana, de ce ești așa de egoistă? Ai uitat că ai fiică care are nevoie de tine, doar ea are șaisprezece ani, ei îi trebuie căldură sufletească, o vorbă de mamă, ce faci tu? A […]