Cei mai bogați vloggeri din lume: Au făcut averi de sute de milioane de dolari din YouTube. Unul dintre ei are doar 9 ani

19:00

Recent pensionat din magistratură, Cristian Danileț va merge la Banca Națională a Republicii Moldova, alături de Anca Dragu, noul guvernator al instituției din țara vecină, au arătat, pentru Profit.ro, surse bancare. Danileț deține de peste un an cetățenia moldovenească, în urma unui decret semnat de președintele Maia Sandu în noiembrie 2022. În perioada respectivă era […]