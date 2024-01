VIDEO România: contrabandă cu țigări din Moldova. Un bărbat s-a ales cu dosar penal

20:30

Critici la adresa ședinței extraordinare a Parlamentului din 18 ianuarie. Asociația Promo-Lex a sugerat că organizarea ședinței extraordinare nu a fost justificată, iar transparența decizională a fost afectată cu 60%. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinarea a Parlamentului au fost incluse șase proiecte de lege. Printre acestea se numără proiectele privind modificarea Codului Electoral