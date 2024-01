(foto) „Mie mi-a fost foarte greu să descopăr bucătăria neerlandeză.” Tradiiții culinare din Țările de Jos

14:45

Acum câteva zile am publicat un articol despre procedura de obținere a vizei de studii pentru tinerii admiși în România. Deoarece am primit în mare parte feedback pozitiv, am decis să împărtășesc și experiența mea de obținere a permisului de ședere. Permisul de ședere este un act care atestă dreptul unei persoane de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere, veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. Așadar, zic să începem și această călătorie care promite a fi mult mai scurta, dar utilă, sau cel puțin așa sper eu că va fi.