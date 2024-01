(VIDEO) O piață din Donețk ar fi fost atacată cu rachete: sunt raportate decese și răniți 

18:30

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii (CRRC) a fost dotat cu un ultrasonograf. Aparatul medical a fost achizționat printr-un grant în valoare de 53 500 de dolari, acordat de Guvernul nipon prin Programul „Kusanone". Informațiile au fost confirmate de Ambasada Japoniei, într-un comunicat din 18 ianuarie. Achiziționarea aparatului medical face parte din „Proiectul de dotare