Minime de până la -10 grade Celsius. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

17:40

Administrația prezidențială a expediat un demers către Centrul Național Anticorupție (CNA) în care a solicitat clarificări cu privire la premiul de 30 000 euro, pe care președinta țării Maia Sandu l-a obținut din partea municipiului Timișoara din România. Informația a fost oferită pentru NM de către Irina Gotisan-Sotnic, purtătoarea de cuvânt a Președinției, care a […] The post Președinția a expediat un demers către CNA pentru clarificări despre premiul de €30 000 oferit Maiei Sandu în România appeared first on NewsMaker.