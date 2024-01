Igor Grosu: Rusia a bătut palma cu crima organizată din Republica Moldova

11:20

Ieri, la 29 decembrie 2023, conducerea Inspectoratului de Poliție Nisporeni, sub îndrumarea comisarului principal Sergiu Andronache, a acordat diplome de onoare unor cetățeni din satul Boldurești, raionul Nisporeni, în semn de recunoștință pentru implicarea lor în cazul minorei dispărute din data de 26 decembrie. Adresându-li-se personal, Adam Maria (asistentă socială),...