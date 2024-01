(video) „O mită la vedere.” Jurist, despre premiul de 30.000 euro, oferit Maiei Sandu: Mulțumim celui care i-a trădat esența „Zeiței dreptății”

13:50

Ex-deputata Arina Spătaru, președinta ALDE, face noi dezvăluiri despre „colaborarea” sa cu Ilan Șor, în calitate de „agent sub acoperire” și despre întrevederea cu acesta în Israel, în primăvara anului trecut. „Cei din securitate m-au dezbrăcat și m-au verificat, și lucrurile personale, și ce am sub haine, iar când am coborât din avion, cu soțul, ne-au întâlnit ca pe boieri”, a relatat Arina Spătaru, în cadrul emisiunii „La raport” cu Nicolae Chicu.