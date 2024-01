Horoscop 20 ianuarie – zodia care hotărăște azi dacă vrea să se căsătorească anul acesta sau nu

14:20

Natalia Parasca, liderul Partidului „Renaștere”, a condus o întâlnire cu președinții organizațiilor teritoriale din nordul țării pentru a discuta strategia politică în noul an. Partidul se angajează să unească societatea moldovenească și să contracareze influența Maiei Sandu, PAS și integrarea europeană cu o preocupare pentru identitatea națională și securitatea țării. „În noul an, formațiunea noastră […] The post Natalia Parasca a avut o întâlnire cu președinții OT din nordul țării: „Partidul „Renaștere” își asumă misiunea de a salva Moldova” appeared first on Omniapres.