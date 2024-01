VIDEO Părerea moldovenilor despre premiul de 30 000€ al Maiei Sandu, Boboteaza în Moldova și noi zboruri avia din/spre Chișinău / Știri NewsMaker

11:20

În sezonul agricol 2023/2024, Republica Moldova a ajuns a fi cel mai mare exportator de seminţe de floarea soarelui pe piaţa Uniunii Europene, scrie MoldStreet. Țara noastră a depășit Ucraina, care în sezonul 2022/2023 a asigurat peste 87% din volume. Pe seama Republicii Moldova revin circa 52,8% din importurile de seminţe de floarea soarelui în […]