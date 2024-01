SIS: Se pregătesc dezinformări pentru a destabiliza societatea și securitatea regională

10:00

Până la sfârșitul anului 2024 Republica Moldova și-a setat drept obiectiv finalizarea procesului de screening a legislației, deschiderea Biroului pentru integrare europeană și focusarea pe primul capitol de negociere, cel ce vizează reforma justiției. O spune secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cristina Gherasimov. Potrivit oficialului,...