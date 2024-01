Guvernul renunță la modernizarea Aeroportului Internațional Bălți în favoarea unei parcări pentru transporatorii internaționali – Reacția primarului Petcov

22:40

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri, la Digi24, că Rusia nu are resursele necesare pentru a ataca Republica Moldova, cu toate că era vizată în planul inițial de război, când Moscova și-a propus să prindă Ucraina într-o menghină, prin ocuparea Kievului, ocuparea Odesei și încercuirea prin Transnistria. Oficialul Alianței a explicat ... Mircea Geoană, despre pericolul ca Moldova să fie atacată de Rusia: „Militar nu are motive de îngriorare – Un război hibrid, total, într-un anul cu alegeri prezidențiale, este în interesul Rusiei"