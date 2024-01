Meteorologii prognozează frig și lapoviță pentru acest sfârșit de săptămână. Ce temperaturi vor fi

13:20

Promovarea energiei durabile și protecția mediului înconjurător sunt principalele obiective ale proiectului privind completarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobat, miercuri, de Executiv. Documentul prevede actualizarea atribuțiilor Agenției de Mediu în ceea ce privește elaborarea Inventarului național al emisiilor de gaze …