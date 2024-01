Avion Boeing în flăcări, la scurt timp după decolare: Un motor a luat foc în zbor

11:30

Dacă volumul comerțului în acest an va fi egal cu cel din 2023, ținând cont de aplicarea noilor taxe vamale, de la agenții economici din Transnistria se va încasa 124,8 mil lei. „Suma totală a taxei vamale neîncasate în anul 2023 a constituit 36,9 mil lei”, a declarat pentru Newsmaker.md Biroul de reintegrare cu referire … The post Câți bani ar urma să ajungă în bugetul R. Moldova de la companiile din regiunea transnistreană first appeared on ZUGO. Articolul Câți bani ar urma să ajungă în bugetul R. Moldova de la companiile din regiunea transnistreană apare prima dată în ZUGO.