Liderii mondiali se pregătesc pentru ”Boala X” – de 20 de ori mai letală decât COVID-19

Alegerile primare din SUA iau startul astăzi, iar primul stat în care are loc acest proces este Iowa. La republicani, susținătorii candidaților determină numărul de delegați pe care îl primește fiecare competitor. Democrații își aleg candidatul exclusiv prin corespondență, iar rezultatele vor fi anunțate pe 5 martie, de Super Tuesday. Spre deosebire de votul dat […]