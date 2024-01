Zona Duty Free de la Aeroport a fost scoasă la licitație

08:20

Republica Moldova ar putea avea o autostradă care să facă legătura cu România. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, a spus în cadrul emisiunii „Freedom" că va oferi în următoarele săptămâni detalii legate de lansarea unui asemenea proiect, care ar putea deveni realitate până în 2035, scrie TV8.