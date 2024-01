Accidentul de la Orhei: Încă o persoană a murit, tânăra de 23 de ani era studentă la medicină

13:50

Pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare video care prezintă momentul în care un vehicul blindat american Bradley din dotarea armatei ucrainene lovește în plin un tanc T-90 M „Spărgătorul”, considerat de Vladimir Putin drept „cel mai bun tanc din lume”. Înregistrarea prezintă dintr-un alt unghi, la o rezoluție mult mai bună, imaginile unei lupte dintre tancul rusesc și două vehicule blindate Bradley, desfășurate în zona Stepove, Avdiivka și publicate săptămâna trecută de presa ucraineană, scrie digi24. Din înregistrarea inițială, se observă cum tancul T-90M trage primul asupra blindatelor ucrainene, dar ratează ținta. Cele două vehicule blindate Bradley deschid apoi focul asupra tancului rusesc și îl avariază grav: turela acestuia începe să se învârtă haotic, iar în cele din urmă tancul se oprește într-un copac. The M2A2 Bradleys of the Ukrainian Army continue to wreck havoc against the Russians and even Russia’s most “modern” MBTs as this T-90M are not safe.During this close encounter in Stepove near Avdiivka the Bradley devastated the Russian MBT, probably killing the commander and… pic.twitter.com/vPXCoTONrW— (((Tendar))) (@Tendar) January 13, 2024 Noile imagini ale „duelului” dintre blindatele ruse și ucrainene, publicate recent, arată tancul rusesc sub un tir continuu al unui tun cu tragere rapidă de 25 mm din dotarea Bradley. Tancul T-90M dispune de un tun antitanc de 125 mm mult mai puternic, dar și cu o cadență de tragere mai mică (circa 7-8 proiectile pot fi trase pe minut). Comparativ tunul de pe Bradley are o cadență de 200 de proiectile pe minut. Teoretic, blindajul unui T-90 ar trebui să facă față proiectilelor perforante din uraniu sărăcit de 25 mm trase de Bradley. Ukrainian M2A2 with its Bushmaster 25mm machine cannon absolutely wrecks a Russian T-90M near Stepove. What’s especially noteworthy is how accurately almost all bullets hit the Russian MBT.Source: https://t.co/8iXSElKXHu#Ukraine #Donetsk #Avdiivka pic.twitter.com/DzwKf4tJac— (((Tendar))) (@Tendar) January 18, 2024 Din imaginile publicate pe rețelele sociale se observă că tancul rusesc nu poate însă face față unui tir atât de concentrat. Astfel, în timp ce un blindat Bradley (care nici măcar nu e considerat „tanc” ci vehicul de luptă care transportă infanteria) trage, celălalt blindat manevrează în jurul tancului T-90M și deschide focul din direcția opusă când primul Bradley oprește tragerea.Blindatele Bradley sunt operate de militarii Brigăzii 47 Mecanizate a armatei ucrainene. SUA au furnizat Ucrainei în jur de 186 de astfel de vehicule blindate într-o versiune fabricată la finele anilor 1980. Conform informațiilor din surse deschise, ucrainenii au pierdut peste 60 de Bradley-uri până în prezent (distruse, avariate ori capturate). De asemenea, rușii au pierdut și ei aproape 60 de tancuri T-90M.