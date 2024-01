Intenționezi să lansezi o afacere? Înscrie-te la un program și beneficiază de un stagiu gratuit alături de antreprenori europeni

15:45

În Moldova, sectorul IT – una dintre locomotivele creșterii economice – este în plină ascensiune, oferind oportunități de angajare bine plătite și cu perspective de creștere în carieră. Datorită potențialului pe care îl are acest domeniu, mai multe programe de educație digitală au fost dezvoltate, pentru formarea viitorilor specialiști în IT din mai multe regiuni ale țării. Unul dintre acestea este „Incubatorul de talente: Educație digitală pentru femei și profesioniști IT din Moldova", care în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 a contribuit activ la formarea de noi abilități și competențe în rândul profesioniștilor IT din Chișinău, Bălți și Găgăuzia.