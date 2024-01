Președinția a expediat un demers către CNA pentru clarificări despre premiul de €30 000 oferit Maiei Sandu în România

08:30

Ai noștri la Davos În Elveția se desfășoară Forumul economic mondial. Printre subiectele abordate se numără influența crizei din Orientul Apropiat asupra economiei globale. Vladimir Zelenski a ținut un discurs cu privire la importanța susținerii Ucrainei. Moldova este reprezentată la Davos de către premierul Dorin Recean, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, și secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac. Recean va discuta despre implementarea unor […]