Criza pakistanezo-iraniană se acutizează. Pakistanul a răspuns cu lovituri în Iran

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), cu sediul la Washington, analizează declarațiile președintelui rus în raportul său cvasi-cotidian. La 16 ianuarie, Putin a declarat că formula de pace din Ucraina a fost „o încercare de a ne încuraja să renunțăm la câștigurile pe care le-am realizat în ultimul an și jumătate”. „Dar acest lucru este imposibil. Toată lumea înțelege că este imposibil”, a adăugat el, potrivit BBC.