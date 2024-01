Întâlnire cu Galina Vieru, pictorița care a reușit să impresioneze mii de oameni prin emoțiile dedate în tablouri

15:00

Fracțiunea PAS are, de astăzi, un nou deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Curtea Constituțională a validat mandatul de deputat al lui Ion Poia, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate". Ion Poia este contabil de meserie, absolvent al Universității Libere Internaționale din Moldova. Originar din Ungheni