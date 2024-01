Djokovic, scos din sărite la AO: ”Dacă ești bărbat așa dur, coboară și spune-mi în față”

22:30

O avere din demiteri! Cum a ajuns Jose Mourinho la suma de 94.500.000€ Jose Mourinho (60 de ani) a fost demis de la AS Roma, deși mai avea contract până la finalul sezonului. "The Special One" a fost cel mai slab antrenor din istoria recentă a "Giallorossilor", cu rezultate sub așteptări, dar chiar și așa a primit o sumă uriașă din partea romanilor. Potrivit presei britanice, antrenorul portughez a primit aproximativ 3,5 milioane de euro din partea celor de la Stadio Olimpico pentru faptul că a...