În premieră, Republica Moldova va cumpăra gaze naturale din SUA

15:20

Publicația germană Bild scrie că Bundeswehr (Armata germană) a început să se pregătească pentru un atac hibrid rusesc asupra flancului estic al NATO care a putea să aibă loc în februarie 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În articol, Bild face referire la un document strict-secret al armatei germane și la un scenariu denumit Alliance …