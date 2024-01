Arma hipersonică „de neoprit“ cu care se laudă Rusia, criticată de analiștii chinezi: „Proiect pe termen scurt și grăbit“

05:30

Imagini dramatice de pe câmpul de luptă ar arăta o confruntare între trupele ucrainene într-un vehicul de infanterie (IFV) M2 Bradley furnizat de SUA și un tanc de luptă principal rusesc avansat T-90M. Bradley IFV of the 47th Brigade of Ukraine engages in a battle with Russian T-90M, Avdiivka front. (Bradley is in foreground while […] Articolul VIDEO Blindatul Bradley M2 iese învingător după o confruntare dramatică cu un tanc rusesc T-90 apare prima dată în Disinfo.