Călătorie în timp: Chișinăul de acum 100 de ani și astăzi

18:00

Tenismanul Radu Albot are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice, programate vara viitoare. Radu are șanse reale de a ajunge la cel mai important eveniment sportiv al anului.„Aș vrea foarte mult să particip la Olimpiada de la Paris din acest an. Ar fi o experiență interesantă. Ar trebui puțin să urc în clasament. Pentru orice sportiv este un vis de a ajunge la Jocurile Olimpice. Pînă acu