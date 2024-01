Vrei să-ți urmezi studiile la o universitate din Turcia? Obține o bursă de licență, masterat sau doctorat

12:30

ACSIS anunță o nouă ediție plină de surprize a popularului campionat de fotbal inclusiv. După un succes răsunător în prima ediție, Association for Cooperation Social Innovation and Support (ACSIS) are plăcerea de a anunța organizarea celei de-a doua ediții a UNITY CHAMPIONSHIP, un campionat de fotbal care își propune să unească comunități diverse prin pasiunea pentru sport.