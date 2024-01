Război Israel-Hamas, ziua 103: Fâșia Gaza se confruntă cu cea mai lungă întrerupere a internetului în domeniul telecomunicațiilor

11:40

Inspectoratul General de Carabinieri are un nou comandant general. Colonelul Dumitru Scurtu a fost desemnat în calitate de șef al instituției pentru o perioadă de 5 ani. Candidatura acestuia a fost aprobată la 17 ianuarie de membrii Guvernului. Dumitru Scurtu are 43 de ani și din 2021, deține funcția de comandant-adjunct al IGC, iar din […] Articolul Inspectoratul General de Carabinieri are un nou șef apare prima dată în Vocea Basarabiei.