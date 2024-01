ARTICO te invită la prima ediție a evenimentului BINGO – un joc intelectual și de socializare

11:50

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită sâmbătă de Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu la Castelul Regal Săvârşin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a fost întâmpinată în Satul Regal, iar apoi Maia Sandu a fost invitată să ia dejunul în castel. „Ca de fiecare dată, am avut parte de o primire …